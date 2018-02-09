Мотогонки на льду пройдут в Оленегорске

09 Февраля 2018 года, 11:21

ОЛЕНЕГОРСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске 18 февраля, в день празднования «Масленицы», пройдут любительские мотосоревнования на льду. К мероприятию, возможно, присоединятся картингисты.

К участию принимаются мотоциклы класса КРОСС/ЭНДУРО, обязательно наличие покрышек с металлическими шипами. Спортсмен должен быть совершеннолетним и иметь защитную экипировку. Необходимо наличие коврика для заправки мототехники.

Спортсмены, занявшие призовые места, получают диплом, медаль, кубок и призы от спонсоров. Все участники получают: диплом участника.

Мотогонки состоятся на озере Банное в 12:00. Подробности можно узнать здесь.