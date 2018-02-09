В Мурманске прошли соревнования по лыжным гонкам

09 Февраля 2018 года, 17:26

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – С 6 по 8 февраля в Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России».

В соревнованиях приняли участие 128 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Кандалакшский районы.

В смешанных эстафетах среди спортсменов 12-15 лет победу одержала команда Кандалакшского района, среди участников 16-21 - команда ЗАТО г. Североморска.

В командном первенстве кубок победителя получила команда ЗАТО г. Североморска, на втором месте – команда Кандалакшского района, на третьем – команда г. Оленегорска.

8 лучших спортсменов в ноябре 2018 года будут представлять Мурманскую область в г. Вологда на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады.