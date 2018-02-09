Чемпионат по плаванию продолжается в Мурманской области

10 Февраля 2018 года, 11:19

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В плавательном бассейне Мурманска 9 февраля прошёл второй день Чемпионата Мурманской области по плаванию и Спартакиады среди молодёжи России. Как уже сообщалось ранее, в мероприятии приняли участие около 200 спортсменов, представляющих 6 муниципальных учреждений Мурманской области.

Участники из Мурманска, Полярных Зорь, Полярного, Апатитов, Ковдора и Печенгского района продолжили тесную борьбу за право выступать на Чемпионате и Первенстве СЗФО.

Спортсмены были награждены почётными грамотами и медалями за успехи в таких дисциплинах, как баттерфляй, эстафета и др.

Подробнее смотрите в нашем фоторепортаже.