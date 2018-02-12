Команда «Торос» лидирует на чемпионате по хоккею на кубок командующего Северным флотом

12 Февраля 2018 года, 10:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ - В проходящем на Северном флоте чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги забито более 200 шайб.

Наибольшее число шайб, в количестве 36, забросила в ворота соперников команда 2 дивизиона «Торос» центра материально-технического обеспечения Северного флота. Второе место в чемпионате занимает команда первого дивизиона «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота забросив 35 шайб. Третье место за командой 1 дивизиона «Тайфун» подводных сил флота, которая забросила 31 шайбу в ворота соперников.

Игры чемпионата проходят на десяти хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота и собирают большое количество болельщиков и любителей хоккея.