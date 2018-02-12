Мурманчанка победила в марафонской дистанции по биатлону

12 Февраля 2018 года, 10:54

БАШКОРТОСТАН/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – На пятом этапе Кубка России по биатлону, который в эти дни проходит в Башкортостане, определились победители в марафонские дистанции по биатлону, сообщает Мурманский областной спортивный комитет.

В женской гонке на 30 км победу одержала мурманчанка Анастасия Егорова. Допустив четыре промаха на «стойке» и чисто пройдя «лёжку», она на 14 секунд опередила свою ближайшую соперницу из Нового Уренгоя Ларису Куклину. Третье место досталось Наталье Гербуловой из Красноярска.

Другие участницы из мурманской команды Айдан и Диана Денежкины финишировали на 39 и 43 местах соответственно, а Светлана Лунина сошла с дистанции после третьего огневого рубежа.

В мужской биатлонной гонке на 40 км гонки лучшим из мурманчан стал Артём Грязев. Он допустил девять промахов на огневых рубежах и закончил дистанцию на 35 месте, проиграв лидеру чуть более семи минут.