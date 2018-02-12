22% россиян надеются на первое место в Зимних Олимпийских Играх

12 Февраля 2018 года, 14:13

РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса, приуроченного к Зимней олимпиаде в Пхёнчхане.

Большинство россиян верят в завоевание медалей нашими спортсменами. 22% надеются на первое место по количеству завоеванных медалей. Оптимистично настроенных на победу россиян 24% среди молодежи, 32% - жители сельской местности. 34% процента респондентов предвещают российским спортсменам 2-3 место. Претендентами на лидерство среди других государств по количеству наград опрошенные считают США – 26% и Китай – 15%.

«Накануне стартов среди россиян преобладает мнение, что даже без флага и гимна допущенные спортсмены достойно защитят честь страны и в индивидуальном качестве дадут бой соперникам, в очередной раз подтвердив статус России как спортивной сверхдержавы – теперь уже в пику всем недоброжелателям» - прокомментировал данные руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 февраля 2018 г. В опросе приняли участие совершеннолетние россияне. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.