Дмитрий Медведев импортозаместил Олимпийские игры

12 Февраля 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В России пройдут альтернативные Олимпийским играм в Пхёнчхане соревнования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Соревнования пройдут для российских спортсменов, которые не получили приглашения со стороны международного олимпийского комитета на Олимпиаду в Южной Корее. Ожидается, что в них примут участие 920 человек.

Состязания по олимпийскими и паралимпийским видам спорта пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге. А призовой фонд за победу в них будет соответствовать вознаграждению российских олимпийцев на Играх в Пхёнчхане.