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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » Спорт » Дмитрий Медведев импортозаместил Олимпийские игры
 
 
 
 
12 Февраля 2018 года, 17:00

Дмитрий Медведев импортозаместил Олимпийские игры


РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В России пройдут альтернативные Олимпийским играм в Пхёнчхане соревнования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Соревнования пройдут для российских спортсменов, которые не получили приглашения со стороны международного олимпийского комитета на Олимпиаду в Южной Корее. Ожидается, что в них примут участие 920 человек.

Состязания по олимпийскими и паралимпийским видам спорта пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге. А призовой фонд за победу в них будет соответствовать вознаграждению российских олимпийцев на Играх в Пхёнчхане.

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  • правильно,пусть они обзавидуются, предлагаю проводить такие альтернативные игры каждый год
  • Когда жалкого заменят? Хоть разок бы чего полезное "выродил". "Денег нет ..." но мы назло всем себе сломаем ..й! Детишек бы назло всех вылечили, кому всем миром собирают! На закусь: попалась мне сравнение, приблизительное, олимпиад в Сочи и Корее, По объёмам - качеству приблизительно одинаковы, но у нас на 40 млрд дороже ...
  • "Утешительный приз" это называется -)
  • "Народю", объясните мне, дураку, зачем и для чего наглухо анонимные комментаторы меняют ник-неймы?...))
  • Клоунада очередная! С кем хотят соревноваться? За чей счет банкет? (я о в вознаграждении)
  • Всё очень просто. Ю - точка, только в латинском! Опечатка. Так что ни что не меняю, хоть и глухой-анонимный. Скучно чтоль)))?
 
 
 
 
 
 
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