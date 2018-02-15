Игорь Морарь оказал помощь велоклубу «Белые мишки»

15 Февраля 2018 года, 10:46

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь вчера посетил спортивный велоклуб «Белые мишки».

«Белые мишки» – мурманское некоммерческое объединение любителей велоспорта. Клуб занимается популяризацией велодвижения и организует занятия по обучению навыкам езды на велосипедах и роликах для юных мурманчан. Тренировки проводятся в спортивных залах, что позволяет проводить занятия круглый год. Главная цель занятий обучить детей (с 3-х лет) безопасной езде на велосипеде.

По словам Игоря Мораря, руководство Мурманска безусловно заинтересовано в развитии позитивных общественных активностей, в развитии спорта. «Велоклуб делает пусть небольшое, но очень важное дело. В клуб можно прийти всей семьей и не только провести свой досуг, но и дать своему ребенку навыки именно безопасной езды на велосипеде», – отметил депутат.

Из личных средств Игорь Морарь выделил денежные средства, необходимые для приобретения новых велосипедов и роликов.