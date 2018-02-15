В Мончегорске стартуют соревнования по мини-футболу на снегу

15 Февраля 2018 года, 17:11

МОНЧЕГОРСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске с 17 по 18 февраля будут проведены соревнования по мини-футболу на снегу 58 Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях примут участие пять команд юношей 2002-2003 годов рождения и три команды девушек 2001-2003 годов рождения из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО Североморск и Снежногорска.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Начало соревнований в 14:00.