В Мурманске пройдут соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями

16 Февраля 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области на базе центра дополнительного образования «Лапландия» 16 февраля проводятся областные соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель мероприятия – привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В соревнованиях примут участие обучающиеся 2000-2002 и 2003-2005 года рождения из Мурманска, Оленегорска, Кольского и Кандалакшского районов.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.