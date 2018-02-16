Мальчишник на «Варсе»: в Ковдоре пройдёт экстрим-гонка «Зимний забег»

16 Февраля 2018 года, 18:00

КОВДОР/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре 24 февраля на территории горнолыжного комплекса «Варс» состоится экстремальная гонка «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК» в рамках праздника «Мальчишник на Варсе».

Инициаторы гонки – спортивный клуб «Живая крепость», руководитель – машинист дробильной фабрики КГОКа Тимофей Шевченко. Участникам предстоит выйти на трассу длиной 750 метров с препятствиями различного уровня сложности.

Соревноваться будет 21 команда из Мурманска, Кандалакши, Североморска, Оленегорска, Апатитов, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорь. В каждом из команд – по пять человек, среди которых как минимум один мужчина.

Команды-победители и команды-призеры награждаются кубками и дипломами, участники в составах команд получат медали, грамоты и призы Ковдорского ГОКа.