«Би-порт» – на пьедестале почёта в спортивном состязании среди мурманских СМИ

19 Февраля 2018 года, 15:05

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском спортивном центре «X-Fit» («Икс-Фит») впервые состоялись соревнования среди представителей мурманских СМИ. В состязаниях участвовали команды Информационного агентства «Би-порт», «ТВ-21», «Мурманского Вестника», «Большого радио» и «Power Hit Radio».

Каждая из команд состояла из пяти человек, которым нужно было пройти несколько испытаний. Помимо обычной эстафеты, где важную роль играет скорость прохождения этапов и бросков в кольцо и мишень, мурманские журналисты пробовали свои силы на скалодроме: нужно было дольше всех оставаться на «скале», держа на спине другого члена команды. Отметим, что «Би-порт» в этом состязании стал абсолютным рекордсменом – сотрудники продержались на «скале» почти 2,5 минуты!

Ещё одним необычным испытанием для команд стало перетягивание каноэ: это как перетягивание каната, только на каноэ и в бассейне. Простое на первый взгляд состязание требовало стратегического подхода и умелой тактики.

«Нам было достаточно легко удержаться на каноэ, но сложно грести в одном ритме. В первый заплыв мы едва не проиграли коллегам, но чудом удалось перетянуть их двойку на нашу половину», – рассказал главный редактор «Би-порта» Вячеслав Городецкий.

По сумме всех шести этапов соревнований «Би-порт» вместе с коллегами из «Power Hit Radio» заняла второе место, уступив лишь команде «ТВ-21».

«Это было по-настоящему захватывающее мероприятие. Мы были лучшими в большей части этапов, а наша команда показала, что мы хорошо умеем делать не только новости. Выражаем благодарность команде центра «X-Fit» и нашему тренеру Леону Мирошнику за советы, поддержку и веру в нас», – поделился впечатлении капитан «Би-порта».

О том, как проходили соревнования – смотрите фоторепортаж «Би-порта».

Фото: Владислав Гущин