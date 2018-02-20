Сборная Северного флота заняла первое место на чемпионате ВМФ по гиревому спорту

20 Февраля 2018 года, 14:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – На прошедшем чемпионате Военно-морского флота России по гиревому спорту в Санкт-Петербурге сборная Северного флота заняла первое место.

Команда ВУНЦ ВМФ «Военно-медицинская академия» заняла второе место, а «бронзу» завоевала сборная Черноморского флота.

Заключительным этапом соревнований была командная эстафета, где участвовало по пять человек из каждой команды. Спортсмены по очереди, в течение трех минут, выполняли максимальное количество подъемов гири по длинному циклу, в борьбе с перевесом в один балл победила команда Северного флота.

В соревнованиях участвовало более 100 военнослужащих из команд Северного, Тихоакеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также других структурных подразделений Военно-морского флота России. Соревнования проводились в семи весовых категориях, до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95 килограмм и свыше.

В индивидуальном зачете гиревики СФ заняли призовые места, чемпионом ВМФ в весовой категории до 78 килограмм стал старший мичман Арсен Арушанов из 45 армии ВВС и ПВО. Три «бронзовых» медали завоевали также военнослужащие 45 армии ВВС и ПВО, старший мичман Алексей Алексеев, в самой большой весовой категории свыше 95 килограмм, старший лейтенант Виктор Орлов до 85 килограмм, лейтенант Сергей Санников в весовой категории до 68 килограмм.

Команде Северного флота была вручена главная награда турнира – Кубок главнокомандующего ВМФ России.