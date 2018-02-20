В городах проведения ЧМ-2018 будет ограничена продажа алкоголя

20 Февраля 2018 года, 17:30

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Почти во всех городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, планируются ограничить продажи алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним. Запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются территорией вокруг стадионов и фан-зон.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» «Известиям» напомнили, что стеклянная тара входит в перечень предметов, запрещенных на стадионах. Член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев сообщил, что пиво на стадионах будет продаваться только в пластиковых стаканах.

Фото: Footykits.ru