В Апатитах пройдет второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам

АПАТИТЫ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 24 и 25 февраля состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок».
В программе первого дня соревнований – индивидуальные гонки свободным стилем на 3 км (девушки, юниорки, женщины) и 7,5 км (юноши, юниоры, мужчины). Старт в 11:00.
25 февраля спортсмены будут соревноваться на дистанциях 10 км (девушки), 15 км (женщины, юниорки), 20 км (юноши) и 30 км (мужчины и юниоры) классическим стилем. Соревнования начнутся масс-стартом в 11:00.
Все соревнования будут проходить на лыжном стадионе ФСК «Атлет». Подробности можно посмотреть в официальном сообществе.
Предстоящие областные соревнования для Апатитов – своеобразная репетиция перед «большими» лыжными гонками – серией Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь в апреле по ставшей уже традиционной программе: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева (8 апреля), Первенство России среди юниорок (12 апреля) и Чемпионат России среди женщин (14 апреля).