«МегаФон» помогает растить чемпионов

21 Февраля 2018 года, 15:45

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошли игры первого регионального этапа соревнований «Будущее зависит от тебя», проводимых «МегаФоном» уже 13 лет подряд. Как и в 2017 году, победу одержали ребята из Минькинской школы-интерната. Они поедут в Санкт-Петербург, где сильнейшие детские команды Северо-Запада разыграют путевки в финал, который по традиции проходит в Сочи.

В отборочных играх, организацией которых в этом году занимался «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», приняли участие шесть команд из Мурманска, Апатитов и Минькино. Именно «минькинцы» повторили свой прошлогодний успех и стали в регионе лучшими. За путевку в Сочи они сразятся в Петербурге 18-20 марта. Победители первого этапа получили кубки и медали, а все ребята — спортивные грамоты и подарки от «МегаФона».

«Взрослый футбол давно не радует такими эмоциями, а здесь было всё: и дружба, и борьба, и слезы, и радость победы. Причем девочки играли наравне с мальчишками! Заметно, что команды, не в первый раз участвующие в нашем турнире, готовятся к нему серьезно: их уровень вырос, техника стала лучше. А главное — есть стремление побеждать, что обязательно пригодится в жизни», — рассказывает менеджер по связям с общественностью Мурманского отделения компании «МегаФон» Галина Куракова.

Чемпионат по футболу «Будущее зависит от тебя» для детей из детских домов и школ-интернатов проводится компанией «МегаФон» с 2005 года. За 12 лет турнир охватил более 34 000 ребят, которые смогли приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, найти друзей и открыть для себя уникальные возможности в жизни. За три года более 470 детей обрели новых родителей благодаря видеоанкетам, созданным вместе с фондом «Измени одну жизнь».