Заявки на участие в «Лыжне дружбы» подали более 3600 человек

21 Февраля 2018 года, 18:10

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Раякоски прошла инспекция трассы к «Лыжне Дружбы». Участие в объезде приняли представители из России, Норвегии, Финляндии, а также Спорткомитет Мурманской области и энергетика ТГК-1. В 2018 году заявки на участие в соревнованиях подали больше 3600 человек. «Лыжня дружбы» состоится 10 марта.

Подготовку лыжни с российской стороны ведет Каскад Пазских ГЭС. Река и лыжный стадион укатаны и размечены, замеры толщины льда показывают готовность водоема к проведению соревнований. 7 марта финальные приготовления лыжни проведут с помощью ратрака, а 8 марта состоится заключительная трехсторонняя встреча перед стартом международного лыжного забега по территории трех стран. Подготовка к празднику спорта длится более двух месяцев и требует постоянной координации пограничных служб.