В мурманском следственном изоляторе прошел турнир по мини-футболу

22 Февраля 2018 года, 15:30

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники мурманского следственного изолятора №1 провели первый турнир по мини-футболу памяти ветерана Великой Отечественной войны и УИС Павла Васильевича Худякова. Ветеран ушел из жизни в 2017 году в возрасте 93 лет. Руководство следственного изолятора планирует сделать соревнования ежегодными.

За кубок победителя в спортзале УФСИН сразились 4 команды. Участники отстаивали спортивную честь руководства, отдела режима, отдела охраны и дежурной части учреждения. В каждой команде было по четыре футболиста.

Переходящий кубок и дипломы 1-й степени достались сборной отдела режима. На втором месте - отдел охраны, на третьем - сотрудники штаба СИЗО. Лучшими бомбардирами стали начальник отдела режима Владимир Семёнов и сотрудник дежурной части Анатолий Чуркин, на счету которых по 6 голов. Лучшим вратарём признан младший инспектор отдела режима Николай Ткаченко.