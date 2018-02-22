В Алакуртти пройдет хоккейный фестиваль

22 Февраля 2018 года, 15:46

АЛАКУРТТИ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – 23 февраля в Алакуртти состоится хоккейный фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества. Фестиваль проводится в сотрудничестве с 80-й арктической отдельной мотострелковой бригадой.

Праздник разработан в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд». Взрослые и дети объединятся в команды и сразятся в состязаниях на площадке, размером в треть хоккейного поля. Победители турнира получат призы и подарки от Фонда Тимченко и программы «Добрый лёд».

На празднике будут организованы выставка военной техники, катание на снегоходах и собачьих упряжках, работа полевой кухни и праздничные мероприятия.