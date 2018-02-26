Сотня экстремалов со всей области приняли участие в «Зимнем забеге»

26 Февраля 2018 года, 13:17

КОВДОР/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ - «Не сдавайся! Ты можешь! Вперед!» - подбадривали друг друга участники гонки «Зимний забег», которая прошла в минувшие выходные на горнолыжном комплексе «Варс» в Ковдоре. В ней приняли участие более 100 экстремалов из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь и Ковдора – всего 22 команды.

Организаторы забега – работники Ковдорского ГОКа, спортсмены клуба «Живая крепость» - подготовили для участников интересную 750-метровую трассу, насыщенную самыми разнообразными препятствиями. Участники гонки ползли по-пластунски и карабкались в гору по снежной целине, кантовали 230-килограммовые покрышки, преодолевали всевозможные барьеры и препятствия, балансировали на веревочной переправе, демонстрировали единство духа в командных этапах.

Для многих участников гонка стала настоящим испытанием. «Трасса продумана до мелочей с массой разнообразных препятствий, - делится впечатлениями Артем Струков, молодой специалист Ковдорского ГОКа. - Когда смотришь перед стартом на каждое препятствие по отдельности, то кажется, что ничего сложного, но стоит начать, как морозный воздух, рыхлый снег и преодоление трассы становится невыносимым. И только буря эмоций, дух соперничества и поддержка команды заставляют перебороть себя и дойти с хорошим результатом до финиша». «Интересный и трудный маршрут, где каждый из участников имел возможность в первую очередь, победить себя», - говорит другой участник гонки Артем Черепанов, г. Ковдор.

Победа над суровыми условиями и собственными слабостями стали наградой сотне парней и девушек со всей Мурманской области. Шансов занять верхнюю ступень пьедестала почета снова никому не оставила команда «Беломорье» из Кандалакши, победитель прошлогодней гонки. «Серебро» у команды «Кроссфит Полярные Зори», «бронза» - у сборной Мурманска-Североморска «Meatballs». Хозяева гонки – ковдорские команды – заняли 7, 11, 17 и 18 места. Победители получили заслуженные награды и призы, а все участники – памятные сувениры от спонсора соревнований АО «Ковдорский ГОК».

Не скучали и зрители. Для них молодежный центр «Притяжение» организовал катание на снегоходах и финских санях, веселые конкурсы с призами. Всех желающих накормили солдатской кашей, ведь праздник был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Фоторепортаж с гонки «Зимний забег» - здесь.