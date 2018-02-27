Мурманские спасатели боролись за первенство по гиревому спорту

27 Февраля 2018 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на базе пожарно-спасательной части №3 ФГКУ состоялось первенство Главного управления МЧС России по Мурманской области по гиревому спорту. В спортивном состязании участвовали представители подразделений МЧС России в регионе.

Соревнования проводятся каждый год. Цель первенства - привлечение личного состава к гиревому спорту, а также повышение физической подготовки. Интерес к гиревому спорту среди представителей спасательного ведомства с каждым разом растет.

В общекомандном зачете лучший результат показала команда ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области». Серебряным призером состязания стала команда ФГКУ «6 пожарно-спасательная часть ФПС по Мурманской области». Бронза – у представителей ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области».