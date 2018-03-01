В Мурманске состоятся соревнования по спортивному рыболовству 58 Праздника Севера учащихся

01 Марта 2018 года, 15:02

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Соревнования по спортивному рыболовству в рамках 58 Праздника Севера учащихся состоятся в Мурманске 4 марта. Об этом сообщили в областном спорткомитете. В соревнованиях примут участие 40 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области.

Юноши и девушки будут соревноваться в спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проводиться по системе «Поймал – отметил – сразу отпустил».

За предыдущие годы в Семёновском озере удавалось поймать корюшку, окуней и даже щуку. Самая большая рыба – щука, весом 970 грамм, была поймана в 2017 году.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами.