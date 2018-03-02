Определили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

02 Марта 2018 года, 14:10

КАНДАЛАКША/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Стали известны победители и призеры регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» в Кандалакше. Участниками были 147 человек в составе 16 команд учащихся школ и гимназий региона. Соревнования проходили по двум возрастным категориям: 2004-2005, 2006-2007 года рождения.

Ранее «Би-порт» сообщал о проведении лыжных гонок на приз газеты «Пионерская правда». Соревнования проходили на базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» в Кандалакше 24-25 февраля. 24 февраля среди участников выявляли сильнейших в спринтерской дисциплине свободным стилем. 25 февраля школьники отстаивали честь своих образовательных учреждений в эстафетных гонках. Победившие команды и лыжники будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы «Пионерской правды», которые пройдут в Первоуральске в марте 2018 года.

Победителями в личном зачете в возрастной группе 2004-2005 года рождения стали кандалакшские школьники Леонид Ильченко и Виктория Борисова. В категории 2006-2007 года рождения – Максим Чернов из Мурмашей и Витталина Шарифуллина из ЗАТО Североморск.

В эстафетах в возрастной категории 2004-2005 г. р. лучшими стали МСОШ №1 Мурмаши (мальчики) и гимназия №7 Мурманск (девочки). В категории 2006-2007 г.р. – МСОШ №1 Мурмаши (мальчики) и СОШ №10 Кандалакша (девочки).

В командном зачете победителями стали МСОШ №1 Мурмаши (мальчики, 2004-2005; 2006-2007), гимназия №7 Мурманск (девочки 2004-2005), СОШ №10 Кандалакша (девочки, 2006-2007). Приз за самую яркую команду болельщиков получили педагоги и воспитанники СОШ №10 г. Кандалакши.

Лучшие команды были награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Победители и призеры в дисциплинах индивидуальный спринт и эстафеты, награждены медалями и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: laplandiya.org