В Мурмашах проходят соревнования по лыжным гонкам в рамках 54 Спартакиады студентов

02 Марта 2018 года, 15:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – При участии центра дополнительного образования «Лапландия», в поселке Мурмаши на базе Детско-юношеской спортивной школы Кольского района проводятся соревнования по лыжным гонкам. Они проходят с 1 по 2 марта 2018 года в рамках 54 Спартакиады студентов.

Основной целью мероприятия является привлечение студентов к спорту и физической культуре. Принять участие в первенстве могут команды студентов профессиональных и высших образовательных организаций Мурманской области.