В Мурманске состоится III Чемпионат мира по ледяному плаванию

02 Марта 2018 года, 16:05

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – С 14 по 17 марта 2019 года в Мурманске пройдет III Чемпионат мира по ледяному плаванию по правилам Международной Ассоциации Ледяного Плавания. 26 февраля 2018 года в британском городе Винчестер между администрацией города Мурманска и Международной Ассоциацией Ледяного Плавания (Южно-Африканская Республика) было подписано соглашение о проведении соревнований в столице Заполярья.

«Мы поставили перед собой очень высокие задачи, ведь проведение соревнований международного уровня потребует большого количества организационных мероприятий, технической подготовки. Это очень ответственно. У Мурманска уже сложился имидж родины ледяного плавания — первый Чемпионат 2015 года вызвал шквал эмоций у зрителей, в адрес администрации города пришло очень много писем со словами благодарности от мурманчан и гостей города», - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Напомним, в 2016 году Чемпионат мира по ледяному плаванию, который состоялся в марте 2015 года в Мурманске, был признан событием года в рейтинге «WOWSA AWARDS»-2015 — премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде. «Би-порт» сообщал, что в марте 2015 года состоялся первый в мире чемпионат мира по спортивному плаванию. Мурманск принял порядка 50 пловцов из стран всего мира.