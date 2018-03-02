В Мончегорске пройдет Чемпионата Мурманской области по баскетболу среди мужских и ветеранских команд

02 Марта 2018 года, 17:28

МОНЧЕГОРСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – 3 марта в Мончегорске состоится Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и ветеранских команд. Соревнования будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка». Участниками станут команды из Мончегорска и Полярных Зорей.

В том же физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» 4 марта состоится открытый чемпионат города Мончегорска по самбо, а на городском стадионе проведут городской турнир по ринг-бенди, посвященный Дню защитника Отечества. В этот же день в Мончегорске стартуют многотуровые соревнования по скоростному спуску на каяках с горы «Кубок Юма».