Сергей Шойгу сыграл против «Легенд хоккея» на североморском льду

03 Марта 2018 года, 10:20

СЕВЕРОМОРСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялась товарищеская встреча по хоккею между командой штаба Северного флота и командой «Легенды хоккея», представленной прославленными звёздами советского и российского хоккея и игроками Ночной хоккейной лиги. Игра предваряла чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой, который впервые проходит на базе Северного флота.

В игре принял участие Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, который в первом и последнем периоде матча играл в составе команды «К-21» под номером «13», а во время второго периода – за «Легенд хоккея».

В состав команды «Легенды хоккея» вошли прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр, игроки КХЛ и НХЛ: Алексей Касатонов и Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и Сергей Фёдоров, Виталий Прохоров и Владимир Мышкин, а также заслуженный тренер России Александр Якушев, народный артист России Игорь Бутман, советский и российский футболист Гурам Аджоев, и российские хоккеисты Никита Кученев и Аркадий Шапировский.

Игра закончилась вничью. На табло в конце матча значились цифры 7:7 (3:2; 3:1; 1:4). За весь матч генерал армии Сергей Шойгу забросил 7 шайб, играя за обе команды. Результативным броском в ворота соперника отметился также капитан «К-21» - командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Фоторепортаж с матча - здесь.