Команда спортивной школы МГФСО в третий раз подряд выиграла кубок президента Федерации художественной гимнастики

03 Мая 2018 года, 15:21

МОСКВА/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев вручил кубок президента Федерации художественной гимнастики г. Москвы (ФХГМ) команде спортивной школы МГФСО, выигравшей эту награду третий раз подряд.

Первый розыгрыш кубка президента ФХГМ прошел в 2013 г. Турнир быстро завоевал авторитет и проходит в рамках первенства г. Москвы по художественной гимнастике. В этом году за победу в кубке сражались команды 16 столичных школ, школ олимпийского резерва и других спортивных организаций столицы.

В течение трех дней турнира на ковер вышли более 200 юных московских гимнасток в возрасте от 11 до 15 лет. Среди участниц кандидаты в мастера спорта и гимнастки I разряда.

В соревнованиях приняли участие победительницы первенства России-2018, молодежная сборная города Москвы в групповых упражнениях, а также члены сборной команды России.

Андрей Гурьев, который возглавляет ФХГМ уже 8 лет, поблагодарил спортсменов и выразил признательность тренерам и руководителям школ, что своим ответственным отношением, тщательной подготовкой и нацеленностью на победу, они превратили турнир в праздник спорта.

«Москва - кузница кадров для российской художественной гимнастики, - подчеркнул Андрей Гурьев. - Если посмотреть по цифрам, в сборной России сегодня 81 гимнастка, из них 39, то есть по сути половина, - это девчонки из Москвы. Здесь, действительно, создана та инфраструктура, отличный тренерский состав, которые позволяют девчонок тренировать, выделять из них самых лучших и, конечно, отправлять в сборную».

Федерация художественной гимнастики г. Москвы также отметила лучших московских гимнасток по итогам 2017 г. Спортсменки, ставшие в прошлом году победительницами чемпионатов и первенств, добившиеся результата на Спартакиаде учащихся и Кубке России, удостоены благодарственных писем за подписью президента МФХГ.

Компания «ФосАгро», помимо Всероссийской федерации художественной гимнастики, поддерживает Фонд Олимпийцев России, Федерацию лыжных гонок России, Российскую шахматную федерацию и Федерацию плавания России.

Компания содействует развитию всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье, духовность», которое создало в 2003 г. школы и спортивные центры, действующие в рамках проекта, расположены во всех городах присутствия «ФосАгро». Одним из спортивных направлений, культивируемых в рамках «ДРОЗДа» является художественная гимнастика. В Кировске (Мурманская область) действует самая северная в стране школа по этому виду спорта. На ее открытие с показательными выступлениями приезжала сборная России по художественной гимнастике во главе с президентов Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженным тренером России Ириной Винер-Усмановой.

Главным тренером школы является мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Елена Еременко. До 22 лет она профессионально занималась спортом, стала победительницей Универсиады. По окончании спортивной карьеры занялась тренерской деятельностью. Школу художественной гимнастики в Кировске она открывала с нуля. Сегодня отделение – это более сорока по-настоящему увлеченных этим спортом воспитанниц. Юные гимнастки совершенствуют свое мастерство и успешно выступают на соревнованиях разного уровня.