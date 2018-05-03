Лыжный сезон в России завершился «Хибинской весной»

03 Мая 2018 года, 16:10

КИРОВСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — В последние выходные апреля в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас» прошли всероссийские соревнования FIS по лыжным гонкам «Хибинская весна» на призы компании «ФосАгро» и администрации города. В стартах приняли участие более 400 спортсменов. Общий призовой фонд составил 740 тысяч рублей. «Хибинская весна» – самая поздняя в мировом лыжном сезоне, поэтому интерес к ней достаточно высок.

По приглашению компании «ФосАгро» почетными гостями «Хибинской весны» стали Елена Вяльбе — президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница общего зачета мира, четырнадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и России; Николай Зимятов - четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских Игр, 8-кратный чемпион СССР; Александр Завьялов – двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира; Михаил Девятьяров - олимпийский чемпион, серебряный призёр олимпийских игр 1988, бронзовый призер Зимней Универсиады 1981; Сергей Крянин - вице-президент ФЛГР, призер чемпионата Мира, 17-кратный чемпион России на различных дистанциях, мастер спорта международного класса.

«Я была в Кировске 25 лет назад и, конечно, изменения очень значительные: хороший стадион, комфортные условия для спортсменов, замечательный снег. Соревнования, на которые приезжают лидеры, сильные действующие спортсмены и именитые чемпионы, способствуют популяризации нашего вида спорта. Дети приходят смотреть на легендарных лыжников и начинают интересоваться нашим видом спорта, приходят в секции. Будем предлагать нашей сборной закрывать сезон здесь. В Кировске созданы хорошие условия, а компания «ФосАгро» оказывает серьезную поддержку лыжному спорту в России» - отмечает Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Программа пребывания в Кировске у почётных гостей была очень насыщенной. Помимо участия в церемонии открытия и награждении победителей «Хибинской весны», знаменитые спортсмены провели мастер-класс для воспитанников лыжного отделения детско-юношеской спортивной школы.

Приглашать чемпионов в Кировск – добрая традиция компании «ФосАгро». По словам заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерия Фёдорова: «В Кировске создана добрая традиция: в ноябре мы открываем сезон «Хибинской гонкой». А в конце апреля, когда многие пересаживаются на велосипеды, а кое-где открывают купальный сезон, мы в Кировске закрываем российский лыжный сезон гонкой «Хибинская весна». Руководство компании, правительство Мурманской области, муниципалитеты городов Кировск и Апатиты делают всё для того, чтобы возродить на славной Хибинской земле лыжный спорт. Компания «ФосАгро» взяла обязательство превратить Кировск в один из центров отечественного лыжного спорта».

Первое место «Хибинской весны» - 2018 на дистанции 15 км разделили заслуженный мастер спорта Алексей Петухов (Москва – Мурманская область) и мастер спорта международного класса Рауль Шакирзянов из Мордовии – они показали одинаковое время. Третье место у Максима Зубцова из Московской области. Среди женщин в гонке на 10 км. Первое место у Марии Давыденковой из республики Татарстан, на втором месте Анна Белая из Мурманской области, замкнула тройку лидеров – Лариса Рясина из Санкт-Петербурга.