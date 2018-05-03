Юные атлеты из Мурманска завоевали 21 медаль на Всероссийской Спартакиаде

03 Мая 2018 года, 18:10

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Сборная команда Специальной Олимпиады Мурманской области в составе восьми человек с успехом приняла участие в соревнованиях по плаванию Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады, которые проходили 24-25 апреля.

Надо заметить, что это очень представительные состязания. 170 атлетов из 16 регионов нашей страны соревновались на дистанциях от 25 до 1500 метров.

Наши спортсмены привезли 21 медаль различного достоинства, в том числе 6 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых. Каждый атлет стал победителем или призером этих соревнований в своем дивизионе.

В эстафете 4х25м девочки стали бронзовыми призерами, мальчики заняли 4 место. Все они – воспитанники тренеров-преподавателей Мурманской ДЮСАШ № 15 А.В. Сметаниной и Л.И. Павликовой.