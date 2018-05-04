Начинающие боксёры из Полярных Зорь заняли призовые места в турнире «Карельский окатыш»

04 Мая 2018 года, 16:40

КАРЕЛИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Команда клуба «Святогор» из города Полярные Зори участвовала в традиционном турнире по боксу на призы акционерного общества «Карельский окатыш». Турнир был посвящён 35-летию Костомукши.

Соревнования проходят каждый год уже в одиннадцатый раз. Турнир можно назвать международным, так как в этом году на ринг против граждан России выходили боксеры из Финляндии. В соревнованиях участвовали команды из городов Карелии, Ленинградской области и из Санкт-Петербурга.

Мурманскую область представляли четыре полярнозоринца. В результате упорных поединков Дмитрий Сапронов и Данила Печерица заняли первые места. При этом Дмитрий награжден отдельным призом «За лучшую технику». Так же в своих весовых категориях Дмитрий Очеленков занял второе место, а Даниил Волокитин третье.