Сотрудники предприятий Мурманской области выполнили нормы ГТО

07 Мая 2018 года, 13:14

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье — крепкая страна» состоялась 5 мая в Мурманске. Соревнования включали в себя нормативы (тесты) Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), VI-VIII ступени. Участники боролись за лучший результат в беге на 60 метров, выполняли наклон вперед с гимнастической скамьи, прыгали в длину с места, поднимали туловище из положения лежа на спине, подтягивались и отжимались.

По итогам командного зачета первое место в спартакиаде заняла команда Мурманского торгового порта (2894 балла), второе место – Кольской ГМК (2203 балла), третье – Мурманской областной Думы (2033 балла). Команда ФГУП «Атомфлот» набрала 1582 балла.

Как сообщила пресс-служба «Атомфлота», его сотрудники выступили достойно: победу среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет (VI ступень) одержал Игорь Петлицкий, в категории 30-39 лет (VII ступень) победил Павел Зуйков, второе место занял Алексей Щетина. «Бронзу» среди участниц VII ступени взяла Елена Березкина.

«Было здорово, ребята проявили волю к победе и командный дух. Надеюсь, такие мероприятия станут для нас традиционными, и в будущем году к сдаче норм ГТО присоединятся еще больше коллег и инициативной молодежи», – сказала член Совета молодежи ФГУП «Атомфлот» по направлению «Развитие спортивного движения» Елена Березкина.