Сборная Северного флота борется за Кубок Большого шлема

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске пройдут мероприятия в честь празднования Дня Победы В Мурманске пройдут мероприятия в честь празднования Дня Победы
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо
Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус»
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Кем были воины Полярной дивизии и почему в народе ее называли дикой? Мы начинаем цикл сюжетов «Улицы героев»
 
 
 
 

Курсы валют 05.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
85,7008
0,2156
1 USD
Доллар США
63,2012
1,2015
1 EUR
Евро
75,6392
0,4336
10 NOK
Норвежских крон
78,4124
0,5194
10 SEK
Шведских крон
71,5934
-0,0105
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.6 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Денежные выплаты ко Дню Победы в Мурманской области получат ветераны и «дети войны»
07 Мая 2018, 13:35
Денежные выплаты ко Дню Победы в Мурманской области получат ветераны и «дети войны»
Рост тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам ограничат 10%
07 Мая 2018, 11:38
Рост тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам ограничат 10%
В Мурманске дадут залп из артиллерийских орудий
07 Мая 2018, 10:31
В Мурманске дадут залп из артиллерийских орудий
В Мурманской области перестанут работать 1700 лифтов
06 Мая 2018, 12:26
В Мурманской области перестанут работать 1700 лифтов
 
 
 
 

Самое читаемое

Из окна общежития выпала мурманчанка
06 Мая 2018, 15:55
Мурманчанин принял участие в кастингах шоу «Танцы» на ТНТ
06 Мая 2018, 17:17
Завершено расследование жестокого убийства в Мурманске
07 Мая 2018, 10:45
Синоптики обещают до +13 градусов по области
07 Мая 2018, 08:30
В Долине Славы прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
07 Мая 2018, 09:55
Рост тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам ограничат 10%
07 Мая 2018, 11:38
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Спорт » Сборная Северного флота борется за Кубок Большого шлема
 
 
 
 
07 Мая 2018 года, 14:32

Сборная Северного флота борется за Кубок Большого шлема


СЕВЕРОМОРСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – На проходящем в Сочи турнире Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги команда Северного флота выступает очень достойно. Североморцы победили команду «Бочкари» из Алтайского края с разгромным счётом 10:1 и вышли в четвертьфинал.

В своей группе команда Северного флота заняла второе место, вместе с командой Роскосмоса «Наши» она вышла в плей-оф Большого шлема.

7 мая военные моряки проводят важную встречу с командой «Ледяные волки», в состав которой входят такие именитые спортсмены как один из лучших футболистов в истории российской сборной Александр Мостовой и знаменитый фигурист Евгений Плющенко. Победитель этой игры выйдет в полуфинал и продолжит борьбу за Кубок Большого шлема.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Мошенники теперь орудуют в сфере интимных услуг и устанавливают фильтры пенсионерам
2.
Владимир Путин сказал, кого хочет видеть на должности премьер-министра России
3.
Гашение специальным почтовым штемпелем «С Днём Победы!» проходит в Мурманске
4.
Мужчину госпитализировали после столкновения автомобилей в Полярном
5.
Правительство ушло в отставку
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»