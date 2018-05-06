Сборная Северного флота борется за Кубок Большого шлема

07 Мая 2018 года, 14:32

СЕВЕРОМОРСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – На проходящем в Сочи турнире Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги команда Северного флота выступает очень достойно. Североморцы победили команду «Бочкари» из Алтайского края с разгромным счётом 10:1 и вышли в четвертьфинал.

В своей группе команда Северного флота заняла второе место, вместе с командой Роскосмоса «Наши» она вышла в плей-оф Большого шлема.

7 мая военные моряки проводят важную встречу с командой «Ледяные волки», в состав которой входят такие именитые спортсмены как один из лучших футболистов в истории российской сборной Александр Мостовой и знаменитый фигурист Евгений Плющенко. Победитель этой игры выйдет в полуфинал и продолжит борьбу за Кубок Большого шлема.