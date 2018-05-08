В здании детсада в Мурманске разместится спортшкола

08 Мая 2018 года, 15:26

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Отремонтировано здание бывшего детского сада на улице Карла Либкнехта, которое пустовало в течение восьми лет. Его пришлось перепрофилировать, поскольку оно уже не соответствовало требованиям, которые предъявляются к детским дошкольным учреждениям. Как сообщает краеведческий проект «Мурманск: что есть и что будет», теперь здесь разместится комплексная детско-юношеская спортивная школа №17.

Недавно «Артель Три-Кузнеца» опубликовала на своей странице пост о том , что в этом здании изготовлены и установлены перила из нержавеющей стали и металлические двери нестандартного размера.