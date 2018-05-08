В Коле прошло Первенство области по греко-римской борьбе

08 Мая 2018 года, 16:38

КОЛА/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Физкультурно-оздоровительном комплексе Колы прошло Первенство Мурманской области по греко-римской борьбе для юношей 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Мероприятия состоялись в рамках реализации проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский Спорт».

В соревнованиях приняли участие примерно 100 юных спортсменов из спортивных школ и секций Кольского района, Мурманска, Апатитов, Снежногорска, Полярного, Оленегорска и Североморска. Открыла соревнования серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова.

«Мы не случайно посвятили этот турнир Победе в Великой Отечественной войне. Патриотизм и любовь к своей стране нужно воспитывать с самого раннего возраста. В Кольском районе детский спорт неразрывно связан со спортом «высших достижений», ведь великие спортсмены появляются именно из детского массового спорта», - отметила Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия», Лариса Круглова.

Параллельно с детским первенством в Физкультурно-оздоровительном комплексе Колы прошел и Чемпионат Мурманской области по греко-римской борьбе, в котором приняли участие более взрослые спортсмены.

«Из лучших борцов сегодняшнего Чемпионата будет собрана сборная Мурманской области. В региональную команду войдут 10 спортсменов. Уже в конце июня они поедут в Архангельск на Чемпионат по греко-римской борьбе Северо-Западного Федерального округа. Мы впервые проводим подобные соревнования в Коле», - рассказал главный судья соревнований, заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области Борис Хотешов.