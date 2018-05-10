В Мурманске увековечат память Станислава Вязьменского

10 Мая 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Открытие мемориальной доски известному спортивному деятелю Станиславу Вязьменскому состоится 11 мая в 15.00. Доска будет установлена на здании Ледового дворца в областном центре.

Станислав Александрович Вязьменский немало сделал для развития спорта в нашем регионе. В 1961 году он был избран председателем Мурманского областного совета союза спортивных обществ и организаций (областной спорткомитет), где проработал до 1982 года. При его руководстве построены спортивные сооружения в Мончегорске, Оленегорске, Заполярном, Мурманске, Ковдоре, Кировске, Апатитах, Кандалакше. Создание в регионе сети спортивных сооружений позволило вести подготовку к Олимпийским играм сборным командам СССР.

Усилиями Станислава Вязьменского традиционный Праздник Севера превратился в крупнейшее всесоюзное и международное спортивное событие.

С.А. Вязьменский – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени. Заслуженный работник культуры РСФСР. Талант и трудолюбие Станислава Вязьменского отмечены высокими наградами: орденом «Знак Почета», почетными знаками «За заслуги перед Мурманской областью», «За развитие физической культуры в РСФСР», «За развитие Олимпийского движения в РСФСР».