Команда общества «Динамо» победила в легкоатлетической эстафете

10 Мая 2018 года, 19:18

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Анатолия Федоровича Бредова, прошла в Мурманске в 58 раз. В ней состязались учащиеся общеобразовательных школ, студенты профессиональных колледжей и институтов, коллективы физической культуры и спорта.

11 спортсменов, представляющих УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области и Мурманской таможни вошли в состав сборной команды Мурманского регионального отделения Общества «Динамо». Им удалось одержать убедительную победу над соперниками. «Динамо» установила рекорд трассы.

Все призеры соревнований были удостоены кубком и медалями организаторов соревнований.