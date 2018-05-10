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В Мурманске прошли соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Спорт » Юные конькобежцы будут учиться в спортивном классе
 
 
 
 
10 Мая 2018 года, 17:46

Юные конькобежцы будут учиться в спортивном классе


МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Впервые с советских времён в областном центре появится спортивный класс. Он откроется в школе № 5, здесь будут обучаться юные конькобежцы. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ администрации Мурманска.

Планируется набрать 25 будущих пятиклассников, для которых разработают индивидуальный план обучения, включающий и тренировки, и образовательный процесс. Им будет обеспечена экипировка, созданы все необходимые условия и на базе спортивной школы. К обучению они смогут приступить в начале следующего учебного года. Питание для юных спортсменов предусмотрено усиленное.

«Открытие спортивного класса позволит организовать учебный процесс таким образом, чтобы дети смогли посещать тренировки без ущерба для изучения основной образовательной программы, – сообщил председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

Претенденты на обучение в конькобежном классе должны пройти медицинское обследование и спортивные тесты. По их результатам будут отобраны лучшие. Приём заявлений уже открыт, он ведется в спортивной школе олимпийского резерва № 4. Ближайшее тестирование состоится 19 мая.

АГМ

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