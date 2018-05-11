Мурманчанин борется за титул чемпиона России по смешанному единоборству

12 Мая 2018 года, 16:25

ЧЕЛЯБИНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Челябинске стартовал чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Соревнования проходят на Ледовой арене «Трактор».

«Более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в восьми весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы», - сообщается в официальном сообществе мурманской федерации.

Заполярье на этом турнире представляет Абдулатиф Нурмагомедов. Мурманчанин отправился в Челябинск в сопровождении тренера Сергея Покровского.

«Пожелаем Абдулатифу удачи и, конечно же, ждем с победой!», - пишут поклонники спортсмена в социальных сетях.