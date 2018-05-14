Мурманские борцы участвовали в турнире в Дивноморском

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
 
 

Курсы валют 12.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,5033
-1,6060
1 USD
Доллар США
61,7354
-1,2712
1 EUR
Евро
73,5145
-1,5264
10 NOK
Норвежских крон
77,3413
-0,4859
10 SEK
Шведских крон
71,7103
0,3244
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
4.4 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями
14 Мая 2018, 14:00
Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями
Марина Ковтун отправится в Оленегорск
14 Мая 2018, 12:31
Марина Ковтун отправится в Оленегорск
В Абрам-мысе и Минькино вновь испортилась вода
14 Мая 2018, 10:37
В Абрам-мысе и Минькино вновь испортилась вода
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
14 Мая 2018, 10:23
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанину исписали поздравлениями с Днем рождения автомобиль
13 Мая 2018, 16:20
В Мурманске пассажиры избили таксиста
13 Мая 2018, 21:28
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
14 Мая 2018, 10:23
Сотрудники МЧС спасли байдарочника
13 Мая 2018, 20:45
Годовалая девочка выпала из окна в Ковдоре
14 Мая 2018, 08:15
Годовалый мальчик выпал из окна в Ковдоре
14 Мая 2018, 13:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Спорт » Мурманские борцы участвовали в турнире в Дивноморском
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 15:00

Мурманские борцы участвовали в турнире в Дивноморском


РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Четвертый Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова проходил с 10 по 13 мая в спорткомплексе, названном в его честь, на базе пансионата с лечением «Фламинго» в Дивноморском.

В нем принимали участие мурманские борцы – костяк сборной команды Северо-Западного федерального округа. Команду северян возглавлял мастер спорта России, судья международной категории Борис Хотяшов.

Приезд мурманчан на турнир профинансировал депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

Соперники наших земляков – сборные команды Южного федерального округа, Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Геленджика и Армавира. Впервые на турнир в Дивноморское приехала сборная Приморского края под руководством мастера спорта СССР Евгения Пака. Главный судья соревнований – судья международной категории Станислав Мошков.

«Спортсмены, прибывшие на турнир, отмечают хорошие условия для проживания и тренировок, им предоставляется отличное питание», – сообщил председатель оргкомитета четвертого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин. К слову, Виктор Васильевич, как и Людмила Гайнанова, являются бессменными организаторами этого турнира.

Среди почетных гостей – трехкратный победитель Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион страны, трижды капитан и знаменосец олимпийской сборной СССР (1988 год), СНГ (1992 год), России (1996 год), депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ III, IV, V и VI созывов Александр Карелин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Николай Балбошин, чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, депутат Ростовского законодательного Собрания Вартерес Самургашев, двукратный чемпион мира, заслуженный тренер России Геннадий Ермилов, заслуженный тренер России и воспитанник Рифа Гайнанова Сергей Забейворота, президент федерации спортивной борьбы Краснодарского края Игорь Хоменко, глава администрации Дивноморского внутригородского округа Владимир Сосов и многие другие.

Первое место на турнире заняла сборная команда Краснодарского края, на втором – Ростовской области, третье место – сборная Москвы.

Команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой были мурманские борцы, заняла пятое место.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»