Мурманские борцы участвовали в турнире в Дивноморском

14 Мая 2018 года, 15:00

РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Четвертый Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова проходил с 10 по 13 мая в спорткомплексе, названном в его честь, на базе пансионата с лечением «Фламинго» в Дивноморском.

В нем принимали участие мурманские борцы – костяк сборной команды Северо-Западного федерального округа. Команду северян возглавлял мастер спорта России, судья международной категории Борис Хотяшов.

Приезд мурманчан на турнир профинансировал депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

Соперники наших земляков – сборные команды Южного федерального округа, Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Геленджика и Армавира. Впервые на турнир в Дивноморское приехала сборная Приморского края под руководством мастера спорта СССР Евгения Пака. Главный судья соревнований – судья международной категории Станислав Мошков.

«Спортсмены, прибывшие на турнир, отмечают хорошие условия для проживания и тренировок, им предоставляется отличное питание», – сообщил председатель оргкомитета четвертого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин. К слову, Виктор Васильевич, как и Людмила Гайнанова, являются бессменными организаторами этого турнира.

Среди почетных гостей – трехкратный победитель Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион страны, трижды капитан и знаменосец олимпийской сборной СССР (1988 год), СНГ (1992 год), России (1996 год), депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ III, IV, V и VI созывов Александр Карелин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Николай Балбошин, чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, депутат Ростовского законодательного Собрания Вартерес Самургашев, двукратный чемпион мира, заслуженный тренер России Геннадий Ермилов, заслуженный тренер России и воспитанник Рифа Гайнанова Сергей Забейворота, президент федерации спортивной борьбы Краснодарского края Игорь Хоменко, глава администрации Дивноморского внутригородского округа Владимир Сосов и многие другие.

Первое место на турнире заняла сборная команда Краснодарского края, на втором – Ростовской области, третье место – сборная Москвы.

Команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой были мурманские борцы, заняла пятое место.