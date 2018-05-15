Жителей Мурманской области наградят за заслуги в развитии физической культуры и спорта

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун постановила наградить знаком отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» трёх жителей региона.
Ими стали заместитель председателя Совета ветеранов спорта Мурманской области Людмила Готовко, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники Государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки» Владимир Павликов и тренер Государственного автономного учреждения Мурманской области «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» Владимир Шеин.