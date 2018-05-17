В Мурманске обсудили особенности проведения «Российского Азимута»

17 Мая 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялась пресс-конференция по проведению в Мурманске Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Соревнования пройдут на территории с/к «Долина Уюта» 19 мая 2018 года.

В этом году соревнования состоятся в 73 субъектах Российской Федерации с участием более 93 тысяч человек. Наиболее активно в Мурманской области в «Российском Азимуте» принимают участие Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Кольский район и Североморск.

Соревнования проводятся с общего старта по возрастным группам по дисциплине кросс-выбор. В соответствии с полом и возрастом спортсменов распределят на 16 возрастных групп. В районе соревнований будет установлено 18 контрольных пунктов (КП), которые будут нанесены на спортивную карту.

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 г. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

В нашем регионе соревнования впервые состоялись на год позже - в 2007 году. В разные годы в Мурманской области в нём принимали участие до 1000 человек.