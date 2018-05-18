Хоккейная команда «К-21» Северного флота победила в товарищеской встрече московскую команду «Мир»

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась товарищеская встреча между командами «К-21» управления и штаба Северного флота и «Мир» из Москвы, одноименной национальной системы платёжных карт.
Хоккеисты обеих команд показали интересную и красивую игру. Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу команды «К-21». В ворота команды «Мир» шайбы забросили Денис Ольков на 29-й минуте, Евгений Самойлов - на 18-й, Максим Целигоров – на 50-й минуте. Две шайбы в ворота соперника в ходе товарищеского матча забросил ассистент капитана команды «К-21» Вадим Рыбаков.