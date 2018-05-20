В Мурманске стартует турнир «Кубок Норникеля – Новые надежды»

21 Мая 2018 года, 14:52

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Российский футбольный союз при поддержке компании «Норникель» проведет межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд.

В соревнованиях принимают участие команды юношей 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения, а также команды девушек 2002-2003 годов рождения из Красноярского края, Забайкальского края, Мурманской области, Норильска и Дудинки. Первыми на старт выйдут юные футболисты и футболистки Мурманской области.

Турнир пройдёт в два этапа. I этап – соревнования в субъектах Российской Федерации в Красноярском крае, Забайкальском крае, Мурманской области и Норильске.

Мурманскую область представят 24 команды (8 команд девочек, по 8 команд юношей в каждом из возрастов). Матчи пройдут 22-23 мая в Мурманске. Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже. 22 мая состоятся матчи турнира и церемония открытия. А 23 мая – также матчи турнира и торжественная церемония награждения.

II этап – Межрегиональный финал для 12-ти команд юношей и девушек старшей возрастной группы (2002-2003 годов рождения) проводится среди победителей и призеров I этапа согласно следующей квоте. Пройдёт в Красноярске 5-6 июля.

Организатором соревнований является Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз». Непосредственное проведение I этапа осуществляют региональные федерации футбола при поддержке Межрегиональных объединений Российского футбольного союза. Непосредственное проведение II этапа соревнований осуществляет РФС и РФФ Красноярского края при поддержке МРО «Сибирь».