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Жизнь в Мурманске


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Главная » Спорт » В Мурмашах отремонтируют футбольный стадион
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 18:14

В Мурмашах отремонтируют футбольный стадион


МУРМАШИ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл рабочее совещание по капитальному ремонту стадиона в посёлке Мурмаши. В нём также приняли участие заместитель главы администрации - начальник Управления образования Ирина Непеина, глава администрации МО Мурмаши Татьяна Баженова, директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган и представители общественности.

«Старый стадион в Мурмашах, который находится в районе дома №8 на улице Позднякова, уже давно требовал ремонта», - рассказала глава администрации МО гп. Мурмаши Татьяна Баженова. Она отметила, что на капитальный ремонт объекта требуется порядка 20 млн рублей. Но в бюджете муниципалитета таких средств нет.

По первоначальному проекту на стадионе должны были разместиться поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, уличные тренажёры. Однако такой проект не устроил общественность, которая просила разбить на стадионе полноценное футбольное поле для проведения соревнований.

«Проект ремонта спортивного объекта в Мурмашах нашёл поддержку в областном комитете по физической культуре и спорту, мы согласовали предстоящее строительство с первым заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным и председателем комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы Ларисой Кругловой. Губернатор Марина Ковтун также одобрила строительство стадиона, - подвел итоги совещания глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Увеличить размеры футбольного поля решено за счёт исключения из проекта волейбольной площадки. Матчи по этому виду спорта можно проводить на базе крытого спортивного комплекса в Мурмашах или местной школы.

«Мы делаем все возможное, чтобы включить проект реконструкции стадиона в Мурмашах в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» и планируем, что капитальный ремонт объекта начнется уже в 2019 году», - подчеркнул Александр Лихолат.

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