Самая активная семья Мурманской области выиграла телевизор

21 Мая 2018 года, 18:27

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – На площадке городского спортивного центра «Авангард» состоялся семейный праздник «Папа, мама, Я — спортивная семья». В борьбе за звание самой активной семьи команды из разных городов Мурманской области прошли восемь испытаний. Главный приз — телевизор достался семье Алдохиных из Мурманска.

«За последние годы «Авангард» превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который становится все более востребованным среди горожан. Особенно приятно, что мурманчане приходят заниматься спортом семьями», — рассказал директор МАУ ГСЦ «Авангард» Сергей Негода.

АГМ