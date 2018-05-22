Банк России выпустил сторублёвую купюру в честь Чемпионата мира по футболу

22 Мая 2018 года, 12:40

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Банк России выпустил памятную банкноту. Купюра номиналом 100 рублей посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Банкнота вводится в обращение сегодня, 22 мая. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России. Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображён летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

«Би-порт» сообщал, что легендарный вратарь Лев Яшин также будет изображён и на плакате Чемпионата. Футболист в прыжке ловит мяч, символизирующий нашу планету.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части. Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России. Здесь можно подробнее ознакомиться с информацией о защитных признаках.