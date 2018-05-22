Сборная Мурманской области сразится на льду со сборной Скандинавии

22 Мая 2018 года, 13:16

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится большой хоккейный праздник. Он станет завершающей точкой хоккейного сезона 2017-2018 года - турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов, посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Праздник пройдёт в Ледовом дворце 26 мая. Зрителей в этот день будут ждать сразу два хоккейных матча.

В 12:30 на лёд выйдут сборная команда Правительства Мурманской области и сборная ветеранов спорта Мурманской области. Также в гала-матче примет участие серебряный призёр Чемпионата Мира по хоккею Александр Юдин. В 13:30 гостей ждёт торжественное открытие соревнований.

А в 14:00 состоится главное хоккейное событие этого дня: впервые в современной истории мурманского хоккея на лёд выйдет сборная команда «Мурманская область – КСФ» (в которой будут собраны лучшие игроки команд Северного Флота, «Колатом» (Полярные Зори), «Мурман-КСШОР» (Мурманск) и «Горняк» (Оленегорск)) против сборной команды спортсменов - представителей Финляндии, Швеции и Норвегии.