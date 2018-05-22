Кандалакша борется за победу в конкурсе «Голосуй за свой каток!»

22 Мая 2018 года, 14:30

КАНДАЛАКША/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Компания NIVEA восстанавливает заброшенные дворовые катки. За 2014 – 2017 годы целых 12 заброшенных дворовых «коробок» в разных городах России превратились в новенькие катки благодаря программе NIVEA «Голосуй за свой каток!». Активно участвуя в конкурсе, жители окрестных домов смогли подарить себе настоящее зимнее чудо — и возможность весело проводить время на катке у себя во дворе. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Мурманская область тоже не отказалась побороться за реконструкцию катка в конкурсе «Голосуй за свой каток!» Инициативные жители Кандалакши подали заявку на участие в конкурсе. В заявке указано, что в железнодорожном микрорайоне Кандалакши по улице Кировская, 33, расположена хоккейная «коробка» площадью 1648 метров квадратных. Каток уже много лет заброшен. Объект закреплён за молодежным центром, однако у учреждения нет финансовых возможностей для реконструкции катка. Каток мог бы быть очень востребованным среди жителей этого района и воспитанников молодежного центра.

Конкурс проводится в срок со 2 апреля по 30 января 2019 года. И в настоящий момент Кандалакша уже на пятом месте. Количество голосов – 1985. Жители города-участника просят земляков проголосовать на сайте за северный город.

«Вместе мы сможем все!!! Друзья!!! Соседи!! Земляки!!! Наш разрыв между 5-м и 3-им местом совсем небольшой!!! Всего 740 голосов!!! Максимальный перепост!!! Считаются и голоса с фейсбука!!! Отправьте, пожалуйста, всем своим родным, знакомым в другие города, попросите о помощи!!! Один лайк -это несколько секунд времени!!! ДАЁШЬ КАТОК!!!», - написали в соцсетях жители Кандалакши.