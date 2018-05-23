Хоккеисты Мурманской области попытаются «порвать» скандинавских спортсменов

23 Мая 2018 года, 17:20

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В эту субботу, 26 мая, в мурманском Ледовом дворце пройдёт турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов. Хоккейный праздник посвящён 80-летию со дня образования Мурманской области.

В 12:30 состоится гала-матч между командами Правительства Мурманской области и ветеранов спорта региона (спортсмены, возраст которых превышает 40 лет). А в 14:00 на льду сразятся команды сборной Мурманской области и сборная спортсменов из стран Скандинавии: Финляндии, Швеции и Норвегии.

Президент федерации хоккея по городу Мурманску Александр Заборщиков рассказал, что за команду Правительства Мурманской области будет выступать Александр Юдин, серебряный призёр Чемпионата мира по хоккею. В сборной Мурманской области примут участие спортсмены из Мурманска, Полярных Зорь, Оленегорска, Северного флота.

«Турнир будет очень интересен тем, что впервые мы в Мурманске проводим гала-матч. А это достаточно неординарное событие. Мы ни разу такого не проводили. Поэтому интересно посмотреть, людей не только в работе, но и на хоккейном поле: тех же министров, представителей силовых структур, первых руководителей. Я думаю, что обе игры будут интересными. Первая игра – более дружественная, в домашней обстановке. Но и вторая игра заинтересует, потому что на 100-летии города сборная Скандинавии проиграла нам со счётом 9:3 и у них есть желание отыграться в этот раз», - ответил на вопрос «Би-порта» об ожиданиях от турнира Александр Заборщиков.